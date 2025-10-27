Ричмонд
Тимур Бекмамбетов посетил студию Хидео Кодзимы в Японии

Режиссер и продюсер стал гостем японского геймдизайнера
Хидео Кодзима и Тимур Бекмамбетов, фото: соцсети
Хидео Кодзима и Тимур Бекмамбетов, фото: соцсети

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов посетил студию известного японского геймдизайнера, режиссера и актера Хидео Кодзимы. Об этом в личном блоге сообщил сам Кодзима, опубликовав совместное фото с режиссером.

Кодзима и создатель «Ночного дозора» позировали на фоне маскота студии Kojima Productions Люденса. На заднем плане виднелся черный флаг с логотипом. Бекмабетов также расписался на специальной доске для автографов.

Это уже второе посещение российского кинематографиста Kojima Productions. Впервые Бекмамбетов побывал в гостях у Кодзимы в 2019 году. О цели визита и предстоящих совместных планах двух кинодеятелей пока ничего неизвестно.