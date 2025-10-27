Ричмонд
Звезда «Ривердэйл» Лили Рейнхарт рассказала о совместной работе с Марком Руффало

В новом сериале «Хэл и Харпер» Руффало сыграл отца героини Рейнхарт
Кадр из сериала «Хэл и Харпер» (1 сезон)
Кадр из сериала «Хэл и Харпер» (1 сезон)

Актеры Лили Рейнхарт и Купер Рэфф рассказали, как проходили съемки нового телесериала «Хэл и Харпер», а также поделились впечатлениями от совместной работы с Марком Руффало. В предстоящем проекте актер сыграл отца главных героев. И, видимо, эта роль далась ему особенно удачно, ведь и Лили, и Купер отметили, что это было так, «как если бы твой отец действительно был рядом с тобой прямо в этот момент».

«Он очень легкий, очень душевный человек, и находиться рядом с ним так здорово — у него просто очень, очень доброе сердце, и правда он открыт ко всем», — поделился Рэфф, который также написал сценарий и срежиссировал новый сериал. Он отметил, что Руффало «чрезвычайно простой», и это очень помогает чувствовать себя расслабленно и спокойно рядом с ним.

Кадр из сериала «Хэл и Харпер» (1 сезон)
Кадр из сериала «Хэл и Харпер» (1 сезон)

Лили Рейнхарт согласилась с коллегой по фильму и добавила: «Он наш папа». И действительно, актеры не раз упоминали, что отношения на съемочной площадке были очень теплыми и семейными. Лили даже призналась, что, когда узнала о четвертой номинации Руффало на «Оскар», была так приятно шокирована и рада за него, что действительно воскликнула: «Папа!»

Ранее стало известно, что Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке».