Звезда «Ривердэйл» Лили Рейнхарт рассказала о совместной работе с Марком Руффало

Актеры Лили Рейнхарт и Купер Рэфф рассказали, как проходили съемки нового телесериала «Хэл и Харпер», а также поделились впечатлениями от совместной работы с Марком Руффало. В предстоящем проекте актер сыграл отца главных героев. И, видимо, эта роль далась ему особенно удачно, ведь и Лили, и Купер отметили, что это было так, «как если бы твой отец действительно был рядом с тобой прямо в этот момент».