Звезда фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» Камила Мендес объявила о помолвке

Звезды впервые спровоцировали слухи о романе еще в ноябре 2022 года, когда актриса разместила в социальных сетях фотографию, на которой Манкузо целует ее в щеку. Однако они не подтверждали свои отношения официально вплоть до Дня святого Валентина в 2023 году. Тогда Камила поделилась несколькими милыми снимками с молодым человеком и подписала их: «Мой Валентин! Я так тебя люблю!»