Звезда фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» Камила Мендес объявила о помолвке

Актриса выходит замуж за своего коллегу Руди Манкузо

Представитель актрисы и звезды фильма «Зависнуть в Палм-Спингс» Камилы Мендес официально подтвердил, что ее возлюбленный, актер Руди Манкузо, сделал ей предложение в пятницу, 24 октября.

камила мендес и руди манкузо
камила мендес и руди манкузоИсточник: Соцсети

«Она думала, что собирается на празднование дня рождения продюсера Рейчел Мэтьюс, но вместо этого была организована вечеринка-сюрприз. Руди сделал ей предложение на глазах у их семей и друзей», — поделился трогательной историей источник, близкий к паре.

Празднование помолвки продолжалось до 11 часов вечера, после чего Манкузо и Мендес отправилась на вечеринку по случаю дня рождения Глена Пауэлла. Именно там папарацци сняли счастливых влюбленных и обратили внимание на кольцо с бриллиантом на безымянном пальце актрисы.

камила мендес и руди манкузо
камила мендес и руди манкузоИсточник: Legion-Media

Звезды впервые спровоцировали слухи о романе еще в ноябре 2022 года, когда актриса разместила в социальных сетях фотографию, на которой Манкузо целует ее в щеку. Однако они не подтверждали свои отношения официально вплоть до Дня святого Валентина в 2023 году. Тогда Камила поделилась несколькими милыми снимками с молодым человеком и подписала их: «Мой Валентин! Я так тебя люблю!»