Деми Мур вспомнила, как смутила Тома Круза на съемочной площадке

Актриса поделилась воспоминаниями о работе с Крузом над фильмом «Несколько хороших парней»
Деми Мур, фото: соцсети
Деми Мур, фото: соцсети

Выступая недавно на фестивале New Yorker, Деми Мур вспомнила совместную работу с Томом Крузом над картиной «Несколько хороших парней», а также упомянула, что, по ее мнению, актер был «смущен» ее беременностью во время подготовки к проекту.

«На самом деле, я чувствовала себя нормально по этому поводу. Я отлично двигалась и могла выполнять необходимые трюки, верно? Но я все равно уверена, что он чувствовал неловкость», — сказала Мур, которая в то время была беременна дочкой Скаут Уиллис.

Однако сейчас, вспоминая картину и работу над ней, Мур сама поражается некоторым своим поступкам.

«Я оглядываюсь на то время и такая: “О чем, черт возьми, я думала? И что я вообще пыталась доказать?”», — призналась Деми.

Деми Мур в фильме «Несколько хороших парней», 1992 год
Деми Мур в фильме «Несколько хороших парней», 1992 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Она также отметила, что в те года феминистские настроения не были так распространены и ее никто особо не поддерживал: «Знаешь, во время съемок приходилось кормить грудью новорожденную малышку, а затем начинать репетировать новую сцену», — заявила знаменитость.

Звезда призналась, что она стала по-настоящему «преуспевающей» актрисой, когда доказала, что может справляться с материнством и продолжать развивать свою карьеру.

Ранее Деми Мур рассказала о нетипичной работе, которой занималась в 14 лет.