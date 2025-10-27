Деми Мур вспомнила, как смутила Тома Круза на съемочной площадке

Выступая недавно на фестивале New Yorker, Деми Мур вспомнила совместную работу с Томом Крузом над картиной «Несколько хороших парней», а также упомянула, что, по ее мнению, актер был «смущен» ее беременностью во время подготовки к проекту.
«На самом деле, я чувствовала себя нормально по этому поводу. Я отлично двигалась и могла выполнять необходимые трюки, верно? Но я все равно уверена, что он чувствовал неловкость», — сказала Мур, которая в то время была беременна дочкой Скаут Уиллис.
Однако сейчас, вспоминая картину и работу над ней, Мур сама поражается некоторым своим поступкам.
«Я оглядываюсь на то время и такая: “О чем, черт возьми, я думала? И что я вообще пыталась доказать?”», — призналась Деми.
Она также отметила, что в те года феминистские настроения не были так распространены и ее никто особо не поддерживал: «Знаешь, во время съемок приходилось кормить грудью новорожденную малышку, а затем начинать репетировать новую сцену», — заявила знаменитость.
Звезда призналась, что она стала по-настоящему «преуспевающей» актрисой, когда доказала, что может справляться с материнством и продолжать развивать свою карьеру.
