Анна Хилькевич сообщила о готовности родить четвертого ребенка

Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что готова родить четвертого ребенка. Размышлениями о материнстве она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Сейчас вместе с семилетней дочкой Машей Хилькевич отдыхает на море. По словам актрисы, совместный отдых растрогал ее.
«Я буду вспоминать это время всю свою жизнь и радоваться моментам, которые мы провели вместе. Я, конечно, только всеми руками и ногами за то, чтобы женщины становились матерями и могли испытать эти чувства», — говорит знаменитость.
Многодетная мать напомнила, что в следующем году ей исполнится сорок лет.
«И я думаю, неужели у меня больше не будет четвертого, пятого ребеночка. Я бы хотела. Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать. Один ребенок или несколько — дети, это круто, это счастье», — говорит она.
Ранее муж Хилькевич подарил ей собаку-робота.