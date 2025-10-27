Ричмонд
Анна Хилькевич сообщила о готовности родить четвертого ребенка

Актриса захотела родить четвертого ребенка после сорока лет
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич

Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что готова родить четвертого ребенка. Размышлениями о материнстве она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Сейчас вместе с семилетней дочкой Машей Хилькевич отдыхает на море. По словам актрисы, совместный отдых растрогал ее.

«Я буду вспоминать это время всю свою жизнь и радоваться моментам, которые мы провели вместе. Я, конечно, только всеми руками и ногами за то, чтобы женщины становились матерями и могли испытать эти чувства», — говорит знаменитость.

Многодетная мать напомнила, что в следующем году ей исполнится сорок лет.

«И я думаю, неужели у меня больше не будет четвертого, пятого ребеночка. Я бы хотела. Конечно, есть страхи и опасения на тему появления ребенка после сорока, но, мне кажется, стоит попробовать. Один ребенок или несколько — дети, это круто, это счастье», — говорит она.

Ранее муж Хилькевич подарил ей собаку-робота.