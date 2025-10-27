Премьера первого сезона сериала «Все честно» состоится совсем скоро — 4 ноября 2025 года на стриминговой платформе Hulu. В день релиза зрителям станут доступны сразу три серии, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно. Первый сезон завершится 23 декабря. Всего заявлено 10 серий. За проектом стоит знаменитый Райан Мерфи, который выступает и как исполнительный продюсер, и как режиссер отдельных эпизодов. Вместе с ним работу над шоу вели Кристл Роберсон и Энтони Хемингуэй.