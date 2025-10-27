Сериал «Все честно» — одна из самых ожидаемых премьер сезона, и ждать ее осталось совсем недолго. Интригующая история, громкие имена и масштабная продакшн-команда уже делают проект заметным событием в мире кино. В статье рассказываем, когда именно выйдет первый сезон, как проходили съёмки, кто сыграл главные роли и чего ждать от сюжета.
Известно ли, когда выйдет сериал «Все честно»
Премьера первого сезона сериала «Все честно» состоится совсем скоро — 4 ноября 2025 года на стриминговой платформе Hulu. В день релиза зрителям станут доступны сразу три серии, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно. Первый сезон завершится 23 декабря. Всего заявлено 10 серий. За проектом стоит знаменитый Райан Мерфи, который выступает и как исполнительный продюсер, и как режиссер отдельных эпизодов. Вместе с ним работу над шоу вели Кристл Роберсон и Энтони Хемингуэй.
О чем будет сериал «Все честно»
Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, где группа женщин-адвокатов по бракоразводным делам решает покинуть традиционную мужскую юридическую компанию и начать собственную практику. Главная героиня, Аллюра Грант, становится основателем и лидером нового юридического объединения. Вместе с коллегами она берется за сложные и эмоционально насыщенные дела, связанные с разводами, разделом имущества и личными конфликтами. В сюжете сочетаются юридическая драма, элементы триллера и социальной сатиры, а также исследуются вопросы власти, богатства и предательства.
Создатели сериала обещают зрелищные судебные баталии, неожиданные повороты сюжета и глубокие персонажи, каждый из которых имеет свои секреты и амбиции. «Все честно» — это не просто история о разводах, но и о том, как женщины могут изменить правила игры в мире юриспруденции.
Кто снимается в сериале «Все честно»
Сериал «Все честно» привлекает внимание не только своей интригующей сюжетной линией, но и впечатляющим актерским составом. В главных ролях — звезды, чьи имена уже сами по себе обещают зрелищный и глубокий контент.
Ким Кардашьян — Аллюра Грант, адвокат, решившая покинуть мужскую юридическую фирму и открыть собственную практику.
Наоми Уоттс — Либерти Ронсон, коллега и союзница Грант в новой юридической компании.
Сара Полсон — Керрингтон Лейн, опытный юрист, присоединившийся к команде.
Гленн Клоуз — Дина Стэндиш, влиятельная фигура в мире юриспруденции, играющая ключевую роль в развитии событий.
Ниси Нэш — Эмеральд Грине, коллега Грант и Лейн, вносящая свой вклад в успех новой фирмы.
Такой состав гарантирует, что сериал будет не только увлекательным, но и насыщенным эмоциональными и драматическими моментами.
Как проходили съемки сериала «Все честно»
Работа над сериалом «Все честно» началась в октябре 2024 года в Калифорнии и продолжалась около 100 дней. Проект был профинансирован на сумму $69,7 млн, из которых $14,1 млн составили налоговые льготы от Калифорнийской киностудии.
Съемки проходили в Лос-Анджелесе и других живописных локациях штата, а также на пляжах, в роскошным апартаментах и офисных зданиях. Съемочный процесс был насыщен гламурными образами и роскошными нарядами. В одном из эпизодов Ким Кардашьян исполнила свадебную сцену на пляже в Малибу. В целом, съемочный процесс пестрил гламурными образами и роскошными нарядами главных героинь сериала.
Известно, что Ким Кардашьян активно участвовала в производстве в качестве исполнительного продюсера наряду со своей матерью Крис Дженнер и актрисой Гленн Клоуз. Отметим, что закрытая премьера сериала уже состоялась в Париже — ее приурочили к 45-летию Ким Кардашьян. На показе присутствовали коллеги звезды по касту и другие знаменитости.