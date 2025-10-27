Ричмонд
От Сеула до Москвы: дорамы с участием русских персонажей

Корейские сериалы давно покорили зрителей по всему миру, но иногда в их сюжетах появляются и знакомые черты — русские герои. Они то загадочные иностранцы, то военные, то девушки с непростой судьбой
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из дорамы Силачка Кан Нам-сун
Кадр из дорамы «Силачка Кан Нам-сун»

Русские герои в дорамах появились неслучайно: Корея активно развивает международное кинонаправление, и образ России — с ее культурой, суровостью и загадочностью — органично вплетается в динамичные корейские истории. За последние годы зрители могли увидеть самых разных персонажей — от спецагентов и врачей до бизнесменов и мифических существ. Эти образы получаются колоритными и добавляют дорамам особую глубину, ведь через них авторы показывают столкновение менталитетов и культур.

«История девятихвостого лиса»

Ким Ен-джи в роли Ки Ю Ри в дораме История девятихвостого лиса
Ким Ен-джи в роли Ки Ю Ри в дораме «История девятихвостого лиса»

Фэнтезийная дорама «История девятихвостого лиса» объединяет мифологию, мистику и современность, а в одном из сюжетных ответвлений появляется русская героиня — лисица-кицуне по имени Ки Ю Ри. Ее персонаж связан с древними легендами о девятихвостых духах, которые путешествуют по миру, принимая человеческий облик. В сериале она жила в России и олицетворяла одну из европейских ветвей этих мифических существ, что добавляет истории международный масштаб и подчеркивает универсальность фольклора.

Создатели сериала мастерски вплели ее линию в сюжет. Она не только пытается адаптироваться к жизни в Корее, но даже находит свою любовь и помогает героям в борьбе с другими сверхъестественными существами.

«Силачка Кан Нам-сун»

Пен У-сок в роли Рю Ши О в дораме Силачка Кан Нам-сун
Пен У-сок в роли Рю Ши О в дораме «Силачка Кан Нам-сун»

Продолжение культовой дорамы «Силачка То Бон-сун» принесло зрителям не только новых героев, но и неожиданных гостей из России. Один из героев сериала Рю Ши О в исполнении Пен У-сока — генеральный директор крупной фармацевтической компании. Но бизнес оказывается лишь прикрытием для оборота запрещенных веществ. Более того кореец оказывает так плотно связан с русской мафией, что его настоящим именем является Антон.

Стоит отметить, что финал любовного треугольника из Рю Ши О, Кан Нам-сун и Кан Хи-сика разбил фанатам дорамы сердце. Зато этот сериал стал карьерным трамплинном для Пен У-сока.

«Учитель Ким, доктор Романтик» 

Анастасия Соколова и Ким Мин-джэ на съемках дорамы Учитель Ким, доктор Романтик
Анастасия Соколова и Ким Мин-джэ на съемках дорамы «Учитель Ким, доктор Романтик»Источник: Соцсети

Во втором сезоне медицинской драмы «Учитель Ким, доктор Романтик» сюжетная линия получила международное развитие. Среди пациентов, попавших в госпиталь к легендарному врачу Пу Ен-джу, появляются иностранцы — в том числе русские. Одну из ролей исполнила актриса Анастасия Соколова, сыгравшая пациентку.

Эпизод небольшой, но он стал интересной деталью: корейские сценаристы нередко обращаются к международным историям, показывая, что медицина и человеческие эмоции не знают границ. Герой-врач говорит на английском с легким акцентом, а сцена с русской пациенткой добавила реализма и эмоциональной глубины.

«Вспыльчивый священник»

Ким Вон-хэ в роли Владимира Козяева в дораме Вспыльчивый священник
Ким Вон-хэ в роли Владимира Козяева в дораме «Вспыльчивый священник»

Комедийный боевик «Вспыльчивый священник» с Ким Нам-гилем стал хитом благодаря своему бешеному темпу и ярким персонажам. Одним из антагонистов здесь выступает русский гангстер Владимир Козяев — персонаж, который сразу выделяется среди местных преступников. Его манеры, акцент и брутальность создают колоритный контраст с корейскими героями, а сцены с его участием придают сериалу оттенок настоящего боевика.

Авторы явно вдохновлялись голливудской эстетикой: Козяев — это собирательный образ «русского злодея». При этом персонаж прописан достаточно живо, чтобы не выглядеть карикатурно. 

«Потомки солнца» 

Елена Жерновая в роли Валентины в дораме Потомки солнца
Елена Жерновая в роли Валентины в дораме «Потомки солнца»

Одна из самых популярных дорам десятилетия «Потомки солнца» — романтическая история врача и военнослужащего. В одном из эпизодов зрители знакомятся с русской героиней — барменшей Валентиной, работающей в международной зоне. 

Русская героиня появляется всего в нескольких сценах, но оставляет след благодаря своей харизме и естественности. Этот эпизод стал примером того, как даже небольшой штрих помогает расширить географию дорамы, делая ее по-настоящему интернациональной.

«Императрица Ки»  

Кадр из дорамы Императрица Ки
Кадр из дорамы «Императрица Ки»

Историческая сага «Императрица Ки» с Ха Чжи Вон в главной роли рассказывает о судьбе корейской девушки, ставшей женой монгольского императора. В одном из сюжетных ответвлений упоминаются купцы из далеких северных земель — подразумеваются русские торговцы, прибывшие с караванами. Хотя эти персонажи не выходят на первый план, их присутствие символизирует влияние России в торговле и добавляет исторической правдоподобности.

Создатели сериала тщательно подошли к созданию атмосферы средневековой Азии: костюмы, оружие и культурные детали выглядят достоверно. Поэтому появление северных купцов стало естественным штрихом, напоминающим, что Великий Шелковый путь соединял самые разные народы — от Китая до Руси.

Бонус: фильм «Русский кофе»

Ким Со-ен в роли Татьяны в фильме Русский кофе
Ким Со-ен в роли Татьяны в фильме «Русский кофе»

Эта картина режиссера Чан Юн-хена — редкий пример исторического триллера для азиатского кинематографа, где русская тема играет ключевую роль. Действие разворачивается в конце XIX века, перед началом русско-японской войны. Главная героиня, агент-переводчица Татьяна, оказывается втянута в заговор, в котором участвует русский снайпер по имени Ильич.

«Русский кофе» — атмосферный фильм, где столкновение Востока и Запада показано не только через политику, но и через личные чувства. Режиссер создал мир, где чашка кофе становится символом дипломатии и шпионажа, а русская линия придает истории интригу и драматизм.