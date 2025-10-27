Продолжение культовой дорамы «Силачка То Бон-сун» принесло зрителям не только новых героев, но и неожиданных гостей из России. Один из героев сериала Рю Ши О в исполнении Пен У-сока — генеральный директор крупной фармацевтической компании. Но бизнес оказывается лишь прикрытием для оборота запрещенных веществ. Более того кореец оказывает так плотно связан с русской мафией, что его настоящим именем является Антон.