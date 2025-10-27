Ричмонд
Памелу Андерсон высмеяли за ее новый наряд: «Превратилась в сумасшедшую кошатницу»

Актрису раскритиковали из-за экстравагантного наряда

Голливудскую актрису и модель Памелу Андерсон раскритиковали за новый образ. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость подловили папарацци около ее магазина косметики Sonsie в Нью-Йорке. 58-летняя актриса появилась на публике в светлом платье Magnolia Pearl Donby Cupid Rose с цветочным принтом, которое дополнила зелеными колготками с божьими коровками, коричневыми туфлями на каблуках и шляпой. Знаменитость была запечатлена без косметики.

Читатели Daily Mail не оценили наряд модели Playboy.

«Эти колготки ужасные. Платье красивое, но шляпа ужасная. Все не сочетается», «Я очень надеюсь, что она просто шутит, потому что выглядит она ужасно», «Из горячей красотки она превратилась в сумасшедшую кошатницу», «Она сошла с ума», — писали интернет-пользователи.