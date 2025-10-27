Ричмонд
Милош Бикович показал, как строит гримасы под хит Вани Дмитриенко

Актер принял участие в челлендже в поддержку фильма «Алиса в Стране Чудес»

Милош Бикович снял забавное видео во время семейного отдыха на Мальдивах. 37-летний актер присоединился к челленджу в поддержку фильма «Алиса в Стране Чудес». В проекте он сыграл Шляпника и отца главной героини.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Бикович принял эстафету от Тины Канделаки. Суть челленджа заключалась в том, что звездам нужно было только одними глазами подпевать хиту «Шелк» Вани Дмитриенко

Звезда франшизы «Холоп» строил забавные рожицы, глядя в камеру, и призывал зрителей повторять за ним. 

«Не подпеваешь, а под музыку смотришь пронзительно на девушек, еще не сходивших в кино, манишь их», — объяснил свое поведение актер.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Затем он передал эстафету Анне Пересильд, которая сыграла в проекте Алису. 

20 октября 2025 года состоялась премьера фильма «Алиса в Стране Чудес». Картину представили исполнители главных ролей – Анна Пересильд, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и другие.

Бикович на мероприятии не смог присутствовать. Сейчас он вместе с женой Иваной Малич и полуторагодовалым сыном Василием отдыхает на Мальдивах. 

Ранее Милош Бикович показал, как проводит время с семьей на Мальдивах. 