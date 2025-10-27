Милош Бикович снял забавное видео во время семейного отдыха на Мальдивах. 37-летний актер присоединился к челленджу в поддержку фильма «Алиса в Стране Чудес». В проекте он сыграл Шляпника и отца главной героини.
Бикович принял эстафету от Тины Канделаки. Суть челленджа заключалась в том, что звездам нужно было только одними глазами подпевать хиту «Шелк» Вани Дмитриенко.
Звезда франшизы «Холоп» строил забавные рожицы, глядя в камеру, и призывал зрителей повторять за ним.
«Не подпеваешь, а под музыку смотришь пронзительно на девушек, еще не сходивших в кино, манишь их», — объяснил свое поведение актер.
Затем он передал эстафету Анне Пересильд, которая сыграла в проекте Алису.
20 октября 2025 года состоялась премьера фильма «Алиса в Стране Чудес». Картину представили исполнители главных ролей – Анна Пересильд, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и другие.
Бикович на мероприятии не смог присутствовать. Сейчас он вместе с женой Иваной Малич и полуторагодовалым сыном Василием отдыхает на Мальдивах.
Ранее Милош Бикович показал, как проводит время с семьей на Мальдивах.