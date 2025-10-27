Юлия Меньшова отреагировала на слухи о романе с Дмитрием Нагиевым, который у них якобы был в начале 2000-х. Телеведущая объяснила, почему вообще возникли такие домыслы у публики.
В 2002 году Меньшова брала интервью у актера в рамках программы «Продолжение следует», которая выходила на НТВ. Зрители обратили внимание, что звезды флиртовали и заигрывали друг с другом. Позже они несколько раз появлялись вместе на светских мероприятиях. Именно после этого и возникли слухи о романе Меньшовой и Нагиева.
Телеведущая в новом интервью призналась, что это был пиар, который придумал ее коллега. Сама она сначала даже не подозревала, что замешана в его играх.
«Дима к этому приложил руку, он в пиаре понимает, чуйка невероятная. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на “Кинотавр”. И именно там около красной дорожки он меня увидел и сказал: “Пойдем вместе пройдемся”. Я даже охнуть не успела, я даже не поняла, почему он меня выцепил, — а только потом подумала, уже пройдя по дорожке: “Ах ты собака! Вот что ты сделал — теперь все будут писать, что у нас роман”», — рассказала звезда в шоу «50 вопросов».
Меньшова отметила, что Нагиев любил находиться в центре внимания и поддерживать свой статус секс-символа. По мнению телеведущей, не все могут обладать подобными качествами, как у Нагиева.
«От него такая аура исходит, он всегда был одинокий волк. Это поразительное качество некоторых артистов, которые умеют транслировать: “Ты можешь мечтать обо мне”. Он умело подкидывал дров в любую такую фигню», — заключила ведущая.
Дмитрий Нагиев в те времена был женат на журналистке Алисе Шер. С ней он прожил 14 лет. От первой жены у артиста есть сын Кирилл. Недавно актер рассказал о том, что у него еще есть внебрачный сын Марк.
Меньшова в середине нулевых развелась с актером Игорем Гординым, от которого она родила сына Андрея и дочь Таисию. Спустя четыре года после расставания Меньшова и Гордин снова поженились.