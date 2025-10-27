«Дима к этому приложил руку, он в пиаре понимает, чуйка невероятная. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на “Кинотавр”. И именно там около красной дорожки он меня увидел и сказал: “Пойдем вместе пройдемся”. Я даже охнуть не успела, я даже не поняла, почему он меня выцепил, — а только потом подумала, уже пройдя по дорожке: “Ах ты собака! Вот что ты сделал — теперь все будут писать, что у нас роман”», — рассказала звезда в шоу «50 вопросов».