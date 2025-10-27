Сергей Маковецкий рассказал о роли Брежнева в «Дорогом Вилли»

В эфире РЕН ТВ 1 ноября состоится телевизионная премьера политического детектива «Дорогой Вилли». Сергей Маковецкий, сыграл генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Накануне телепремьеры народный артист рассказал «Известиям» о том, как он создавал образ генсека.
«Я посмотрел очень много документальных кадров того времени, шесть часов хроники. И убедился, что Леонид Ильич Брежнев в те годы был невероятно собран и жизнерадостен. Очень коммуникабельный, очень хулиганистый, очень смелый. И действительно, для него “мир во всем мире” — это были не пустые слова: он жизнь на это положил. И я себе дал внутреннюю установку: “Лучше я не доиграю, нежели превращу Брежнева в очередной анекдот”», — рассказал Сергей Маковецкий.
Народный артист вспоминает, что когда узнал историю «Дорогого Вилли», то обнаружил, как формировалось у генсека понятие «мирное сосуществование».
«Он потом всю жизнь им занимался, он положил всего себя на то, чтобы был мир во всем мире», — сказал актер.
«Дорогой Вилли» — история о том, как Леонид Брежнев спасал свою страну от кризиса, который мог быть не менее опасным, чем Карибский. 1 ноября РЕН ТВ покажет сериал целиком.