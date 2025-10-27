Сергей Маковецкий рассказал о роли Брежнева в «Дорогом Вилли»

«Я посмотрел очень много документальных кадров того времени, шесть часов хроники. И убедился, что Леонид Ильич Брежнев в те годы был невероятно собран и жизнерадостен. Очень коммуникабельный, очень хулиганистый, очень смелый. И действительно, для него “мир во всем мире” — это были не пустые слова: он жизнь на это положил. И я себе дал внутреннюю установку: “Лучше я не доиграю, нежели превращу Брежнева в очередной анекдот”», — рассказал Сергей Маковецкий.