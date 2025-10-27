Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Маковецкий рассказал о роли Брежнева в «Дорогом Вилли»

Артист признался, что посмотрел много документальных кадров того времени

В эфире РЕН ТВ 1 ноября состоится телевизионная премьера политического детектива «Дорогой Вилли». Сергей Маковецкий, сыграл генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Накануне телепремьеры народный артист рассказал «Известиям» о том, как он создавал образ генсека.

Сергей Маковецкий в сериале «Дорогой Вилли»
Сергей Маковецкий в сериале «Дорогой Вилли»

«Я посмотрел очень много документальных кадров того времени, шесть часов хроники. И убедился, что Леонид Ильич Брежнев в те годы был невероятно собран и жизнерадостен. Очень коммуникабельный, очень хулиганистый, очень смелый. И действительно, для него “мир во всем мире” — это были не пустые слова: он жизнь на это положил. И я себе дал внутреннюю установку: “Лучше я не доиграю, нежели превращу Брежнева в очередной анекдот”», — рассказал Сергей Маковецкий.

Народный артист вспоминает, что когда узнал историю «Дорогого Вилли», то обнаружил, как формировалось у генсека понятие «мирное сосуществование».

«Он потом всю жизнь им занимался, он положил всего себя на то, чтобы был мир во всем мире», — сказал актер.

«Дорогой Вилли» — история о том, как Леонид Брежнев спасал свою страну от кризиса, который мог быть не менее опасным, чем Карибский. 1 ноября РЕН ТВ покажет сериал целиком.