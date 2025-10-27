Ирина Шейк в нижнем белье снялась на лестнице у елки

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в белье около елки. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летняя звезда стала героиней праздничной рекламной кампании бренда Victoria's Secret. На одном из кадров супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом полосатом белье, белой шапке с помпоном и высоких носках. Манекенщица стояла на лестнице с елочным шаром в руке. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
В середине октября модель приняла участие в показе бренда Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Она вышла на подиум в белом полупрозрачном корсете с бантом и стрингах, которые были украшены стразами. Образ супермодели дополнили головной убор с розовыми перьями и прозрачные босоножки на каблуках. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой. Она также примерила образ в красном цвете, который состоял из бюстгальтера, юбки с разрезом до бедра и босоножек на каблуках.
Ранее Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини.