Ирина Шейк в нижнем белье снялась на лестнице у елки

В середине октября модель приняла участие в показе бренда Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Она вышла на подиум в белом полупрозрачном корсете с бантом и стрингах, которые были украшены стразами. Образ супермодели дополнили головной убор с розовыми перьями и прозрачные босоножки на каблуках. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой. Она также примерила образ в красном цвете, который состоял из бюстгальтера, юбки с разрезом до бедра и босоножек на каблуках.