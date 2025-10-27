Ричмонд
35-й кинофестиваль «Послание к человеку» объявил победителей

Главную награду получила российская картина «Поля падения»
Алексей Учитель, фото: пресс-служба фестиваля «Послание к человеку»
В Санкт-Петербурге завершился 35-й кинофестиваль «Послание к человеку». Во время торжественной церемонии закрытия, прошедшей на Новой сцене Александринского театра, на сцену выходили президент фестиваля Алексей Учитель, актриса Мария Мацель, а также другие члены жюри и участники киносмотра. Юлия Пересильд выступила с музыкальным номером.

Гран-при киносмотра получила документальная лента «Поля падения» Игоря Елукова — единственный российский фильм, участвующий в международном конкурсе. Картина, взявшая «Золотого кентавра», рассказывает про бригаду, которая в архангельских лесах и болотах ищет отработанные ступени ракет.

Юлия Пересильд, фото: пресс-служба фестиваля «Послание к человеку»
Спецприз жюри с формулировкой «За эмоциональный контакт, выраженный через новый язык анимации» получила лента «Завтра дождя не будет» постановщицы Марии Триго Тейшейры. Китайская лента «Городской дуэт» удостоилась награды со словами «За поразительную силу визуального образа, воплощающего универсальный конфуцианский конфуз».

Еще одним лауреатом стала картина из Ирана «Гражданин заключенный» Хесама Эслами.

Кадр из фильма «Осторожно, двери закрываются»
Победителем в национальном конкурсе стал документальный фильм «Приключения реального самурая в мире катастроф» — трогательная лента, в которой режиссер Лидия Канашова рассказывает про своего девятилетнего сына, борющегося с тяжелой болезнью.

С формулировкой «За актуальность темы и режиссерское решение» «Серебряного кентавра» удостоилась лента «Двери закрываются» Яны Исаенко про хор работников метрополитена, а «За фиксацию парадоксов современной жизни» наградили фильм «Вера Вишева» Константина Атаманюка.

Кадр из фильма «Сират»
В конкурсе экспериментальных фильмов In Silico отметили немецкую ленту «Сто лет спустя» и российские картины: «Секретная система недопонимания — 2» Никиты Спиридонова и «Как лошади под дождем» Николаса Шмидта.

Жюри прессы выделили фильмы «Двери закрываются» режиссера Яны Исаенко и «Грациано: история отшельника» Йозефин ван дер Альст. Награду за вклад в мировое киноискусство вручили кинооператору Юрию Клименко, призы почетного президента фестиваля Михаила Литвякова — «Приключениям реального самурая в мире катастроф», а приз имени Александра Расторгуева — ленте Инны Кудрявцевой «Счаст».

Кадр из фильма «Новая волна»
Также на кинофестивале в Санкт-Петербурге прошли премьеры фильмов «Новая волна» Ричарда Линклейтера и «Сират» Оливера Лаше.

Кинофестиваль «Послание к человеку» проходил с 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге. В 2025 году на конкурс было подано около 3000 заявок из 96 стран, из которых в программу вошли 82 картины.