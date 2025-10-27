«Ваня написал моему директору, что хочет сделать со мной фотосессию с крутым фотографом. Я вообще пропустила этот момент. Если честно, он прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую с предложением снять смешной ролик, касаемый сериала “Плакса”. Я тоже сказала: “Нет, я не хочу так шутить”. И затем он снова пишет: “У меня есть песня “Цветаева”. Я очень хочу снять клип, вижу там только тебя”», — рассказала Пересильд в интервью Муз-ТВ.