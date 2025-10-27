Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко. 16-летняя актриса наконец-то перестала скрывать роман с певцом и раскрыла подробности начала их романтических отношений.
Дмитриенко несколько раз предлагал звезде фильма «Алиса в Стране Чудес» вместе поработать. Однако она не принимала его предложения. 20-летнему музыканту пришлось долго искать номер актрисы, чтобы поговорить с ней лично.
«Ваня написал моему директору, что хочет сделать со мной фотосессию с крутым фотографом. Я вообще пропустила этот момент. Если честно, он прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую с предложением снять смешной ролик, касаемый сериала “Плакса”. Я тоже сказала: “Нет, я не хочу так шутить”. И затем он снова пишет: “У меня есть песня “Цветаева”. Я очень хочу снять клип, вижу там только тебя”», — рассказала Пересильд в интервью Муз-ТВ.
Юная актриса согласилась сняться в клипе исполнителя. Дмитриенко делал все ради комфорта девушки.
«Он спросил, что мне нужно на площадке, я попросила арбуз. Тогда было семь утра, арбуз привезли, и он оказался невкусным. Ваня сказал, что это не дело, и где-то достал тайский арбуз в такое время… Я не знаю, как он это делает. Правда, не знаю», — с восхищением отметила актриса.
Пересильд хочет, чтобы они с возлюбленным и дальше вместе развивались.
«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас. Чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно», — высказалась звезда.
Дмитриенко добавил, что Пересильд его поддерживает так, как ни один партнер ранее.
Накануне Ваня Дмитриенко отметил 20-летие. Пересильд в личном блоге показала их архивные фото и написала: «С днем рождения, моя душа». Артист поблагодарил ее, называв «дорогим человеком».
Ранее Анна Пересильд в наряде невесты вышла в свет с Дмитриенко.