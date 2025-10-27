Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Хью Джекман впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной Саттон Фостер. Об этом сообщает издание Daily Mail.
57-летний Хью Джекман и 50-летняя Саттон Фостер посетили премьеру фильма «Песня звучит печально», где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе.
Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Девушка звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
Ранее Хью Джекмана с новой возлюбленной заметили в аэропорту Нью-Йорка