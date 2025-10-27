Под конец октября зрителей ждет событие любопытное как для поклонников дорам, так и для тех, кому интересно подростково-молодежное кино. В этот период выйдет дорама Ли Чхоль-ха «Прикоснуться к душе».
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Прикоснуться к душе»
В октябре, 29-го числа 2025 года, шоу выйдет в эфир на платформе TVING в Южной Корее, а также станет доступно для просмотра в России. По два эпизода будет появляться раз в неделю до 3 декабря. Так что если вы планировали следить за героями дорамы — отмечайте эти даты в календаре.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Прикоснуться к душе»
Когда история строится на эмоциях, самопринятии и творческом бунтарстве, актерский состав становится ее главным двигателем. «Прикоснуться к душе» собрал молодых, талантливых и уже знакомых зрителям артистов, которые умеют играть тонкие переживания старшеклассников без фальши.
Пак Чи-ху. Главная звезда «Прикоснуться к душе» уже давно не новичок. Пак Чи-ху родилась в Тэгу и ворвалась в кино как талант, способный заставить зрителя чувствовать. Мир впервые всерьез заговорил о ней после роли в фильме «Колибри» (2018) — тихой, но мощной драмы о ранимой девочке, потерянной в большом мире. Затем последовал хит «Мы все мертвы», где Пак Чи-ху показала себя совсем в другом жанре: хоррор-экшн, зомби, паника… и все равно — живая, человеческая эмоция, от которой не отведешь глаз. В «Прикоснуться к душе» ей предстоит сыграть Сон У-ен — девушку, которую дома будто не замечают, но в клубе рисования она наконец учится быть собой. У актрисы есть редкий дар: она играет внутренние переживания так, что зрителю кажется, будто он читает мысли ее героини. Похоже, что эта роль станет для Пак Чи-ху еще одним шагом к статусу одной из самых интересных молодых актрис Кореи.
Чо Джун-ен. Лицо новой волны корейских актеров, которые с легкостью переходят от модельного подиума к драматической роли. Высокий, обаятельный, с мягкой харизмой, но главное не это. Он умеет быть искренним в кадре, не играя эмоции, а проживая их. Дебютировал он совсем недавно, но уже успел привлечь внимание режиссеров, которые видят в нем большой потенциал. В дораме он играет Нам Ги-чжона, одного из тех ребят, что становятся поддержкой для главной героини и частью ее внутренней трансформации. Джун-ен пока в начале пути, и именно поэтому так интересно наблюдать за его развитием.
Чхве Бо-мин. Это тот редкий случай, когда бывший айдол (группа Golden Child) оказывается в кадре не просто ради присутствия. У него есть актерский темперамент: уверенность на сцене, пластика, чувство ритма и умение за долю секунды изменять настроение персонажа. Его экранная энергия всегда ощущается — как прожектор, который тут же ставит фокус на героя. В «Прикоснуться к душе» в роли Ку Сон-хо Бо-мин привносит драйв творческой тусовки и ощущение, будто мы попали в мир людей, которые живут искусством так же, как дышат.
Пак Ю-на. Девушка давно зарекомендовала себя как актриса, которая умеет держать внимание зрителя даже в ансамблевой роли. Работы в «Небесном замке» и «Истинной красоте» показали, что она способна играть очень разный спектр героинь — от уверенных в себе красавиц до девчонок с тонкой душевной драмой внутри. В новом сериале Пак Ю-на становится яркой участницей клуба, той, кто умеет удивлять. Ее героиня формирует атмосферу вокруг: немного дерзости, немного эксцентричности, немного тайны. На фоне скромной и закрытой Сон У-ен именно она помогает почувствовать разницу характеров и показывает, какой может быть свобода, если перестать стесняться себя.
Чха У-мин. Актер, который собирает в себе сразу несколько плюсов для экранного образа: привлекательность, выразительный взгляд и умение создать ощущение надежного человека рядом. Он пока только формирует свой большой путь в индустрии, но уже демонстрирует уверенность и зрелость, которые редко встречаются у артистов его возраста. Его персонаж в «Прикоснуться к душе» становится важным элементом ансамбля: ровно столько серьезности, чтобы поддержать драму, и достаточно теплоты, чтобы зритель искренне переживал за всех членов клуба.
Режиссером стал Ли Чхоль-ха, ранее работавший над проектами «Разблокировать босса» и «Окей! Мадам».
О чем будет 1-й сезон сериала «Прикоснуться к душе»
Старшеклассница Сон У-ен все время была на заднем плане — в собственной семье она — невидимка. Однажды на улице к ней подходит молодой человек и приглашает попозировать для скетч-клуба. У-ен соглашается и сталкивается с яркими, эксцентричными участниками. Она решает вступить в их клуб и впервые получает комплименты, поддержку и возможность раскрыть свой талант, учится выражать эмоции и перестает бояться быть собой. Но не все гладко: с появлением нового окружения приходит и более серьезный вопрос — кем она хочет стать и за что готова бороться. Все это заворачивается в красивую историю взросления и самооткрытия.
«Прикоснуться к душе» основан на популярном вебтуне Spirit Fingers, который уже успел собрать свою армию фанатов и доказать, что подростковое взросление и искусство — идеальная пара. Экранизация сохранила фирменное настроение первоисточника, но добавила новую глубину, актерскую харизму и кинематографический блеск.