Пак Чи-ху. Главная звезда «Прикоснуться к душе» уже давно не новичок. Пак Чи-ху родилась в Тэгу и ворвалась в кино как талант, способный заставить зрителя чувствовать. Мир впервые всерьез заговорил о ней после роли в фильме «Колибри» (2018) — тихой, но мощной драмы о ранимой девочке, потерянной в большом мире. Затем последовал хит «Мы все мертвы», где Пак Чи-ху показала себя совсем в другом жанре: хоррор-экшн, зомби, паника… и все равно — живая, человеческая эмоция, от которой не отведешь глаз. В «Прикоснуться к душе» ей предстоит сыграть Сон У-ен — девушку, которую дома будто не замечают, но в клубе рисования она наконец учится быть собой. У актрисы есть редкий дар: она играет внутренние переживания так, что зрителю кажется, будто он читает мысли ее героини. Похоже, что эта роль станет для Пак Чи-ху еще одним шагом к статусу одной из самых интересных молодых актрис Кореи.

Чо Джун-ен. Лицо новой волны корейских актеров, которые с легкостью переходят от модельного подиума к драматической роли. Высокий, обаятельный, с мягкой харизмой, но главное не это. Он умеет быть искренним в кадре, не играя эмоции, а проживая их. Дебютировал он совсем недавно, но уже успел привлечь внимание режиссеров, которые видят в нем большой потенциал. В дораме он играет Нам Ги-чжона, одного из тех ребят, что становятся поддержкой для главной героини и частью ее внутренней трансформации. Джун-ен пока в начале пути, и именно поэтому так интересно наблюдать за его развитием.

Чхве Бо-мин. Это тот редкий случай, когда бывший айдол (группа Golden Child) оказывается в кадре не просто ради присутствия. У него есть актерский темперамент: уверенность на сцене, пластика, чувство ритма и умение за долю секунды изменять настроение персонажа. Его экранная энергия всегда ощущается — как прожектор, который тут же ставит фокус на героя. В «Прикоснуться к душе» в роли Ку Сон-хо Бо-мин привносит драйв творческой тусовки и ощущение, будто мы попали в мир людей, которые живут искусством так же, как дышат.

Пак Ю-на. Девушка давно зарекомендовала себя как актриса, которая умеет держать внимание зрителя даже в ансамблевой роли. Работы в «Небесном замке» и «Истинной красоте» показали, что она способна играть очень разный спектр героинь — от уверенных в себе красавиц до девчонок с тонкой душевной драмой внутри. В новом сериале Пак Ю-на становится яркой участницей клуба, той, кто умеет удивлять. Ее героиня формирует атмосферу вокруг: немного дерзости, немного эксцентричности, немного тайны. На фоне скромной и закрытой Сон У-ен именно она помогает почувствовать разницу характеров и показывает, какой может быть свобода, если перестать стесняться себя.