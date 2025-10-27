Представьте, что у вас есть машина времени. Она переносит вас в Париж 1959 года. Прямо на съемочную площадку фильма «На последнем дыхании» и вы становитесь свидетелем того, как рождается кинореволюция. Как молодой и дерзкий Жан-Люк Годар ломает все правила. Именно это и предлагает нам американец Ричард Линклейтер в своем проекте «Новая волна». В статье рассказываем о том, когда этот фильм выйдет в России, кто в нем сыграл и чего от него ждать.