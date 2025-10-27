Представьте, что у вас есть машина времени. Она переносит вас в Париж 1959 года. Прямо на съемочную площадку фильма «На последнем дыхании» и вы становитесь свидетелем того, как рождается кинореволюция. Как молодой и дерзкий Жан-Люк Годар ломает все правила. Именно это и предлагает нам американец Ричард Линклейтер в своем проекте «Новая волна». В статье рассказываем о том, когда этот фильм выйдет в России, кто в нем сыграл и чего от него ждать.
Известно ли, когда выйдет фильм «Новая волна»
Премьера в России назначена на 6 ноября 2025 года. Фильм выйдет в прокат с качественным русским дубляжом.
О чем будет фильм «Новая волна»
Это история о том, как гений и нахальство рождают шедевр. Молодой кинокритик Жан-Люк Годар, уверенный в своем величии, решает снять первый полнометражный фильм. У него — минимум денег, масса идей и полное пренебрежение к общепринятым нормам.
Мы увидим, как на ходу переписывается сценарий. Как импровизируют актеры. Как оператор Рауль Кутар ездит на инвалидной коляске, чтобы камера была ниже. Это кино о творческом беспорядке, который изменил все.
Но будьте готовы к парадоксу. «На последнем дыхании» был дерзким пинком под дых буржуазному кинематографу. Картина Линклейтера — это уважительный, почтительный поклон. Она идеально выверена, тогда как фильм Годара был сплошной импровизацией.
Где и как проходили съемки фильма «Новая волна»
Линклейтер пошел на смелый эксперимент. Он не просто снял фильм о том, как снимали кино. Он попытался воссоздать сам процесс. Стиль, дух, энергетику.
Съемки проходили с французскими продюсерами и полностью на французском языке. Кадр за кадром команда Линклейтера старалась повторить магию той самой парижской весны 1959 года, когда Годар работал над своим «На последнем дыхании». Фильм сняли в черно-белой гамме, использовали живую, динамичную камеру и легкий джаз на фоне. Получилась тщательная и очень красивая стилизация. Одни говорят — гениальная. Другие — что чуть слишком аккуратная для такого хулиганского оригинала.
Кто снимается в фильме «Новая волна»
Здесь нет мировых звезд первой величины. И это сознательный выбор режиссера. Линклейтер собрал талантливый ансамбль французских и американских актеров, чтобы зрители смогли поверить, что перед ними — настоящие Жан-Люк Годар, Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.
Роль Годара исполнил Гийом Марбек. Зои Дойч играет Сиберг. А в Бельмондо перевоплотился Обри Дюллен. В картине также заняты Бенджамин Клери, Адриан Руяр, Комо Тиелин, Лоран Мот, Матье Пенчина и другие актеры.
Задача у них была сложнейшая — не просто сыграть, а стать иконами. Стать теми, с кого когда-то началась новая эра в кино.
«Новая волна» Линклейтера — это фильм для влюбленных в кино. Для тех, кто обожает французскую новую волну. Вы либо испытаете восторг, либо будете спорить до хрипоты. Третьего не дано.