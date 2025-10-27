Николь Кидман стала участницей модного шоу Vogue World. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в киностудии Paramount. Темой показа стали яркие образы Голливуда.
58-летняя актриса открыла шоу, появившись перед гостями в роскошном наряде. Она надела черное бархатное макси-платье с открытыми плечами, разрезом до бедра и драпировками, а также черные туфли-лодочки на каблуках.
Стилисты завили волосы звезды фильма «Плохая девочка» в локоны и уложили их в стиле «голливудской волны». Визажисты сделали ей яркий макияж с красными губами и черными стрелками на глазах.
В личном блоге Кидман поделилась кадрами, которые были сделаны во время подготовки к шоу. Она поблагодарила всю команду, которая участвовала в создании показа. В таком наряде актрису сравнили со звездой «старого Голливуда» Ритой Хэйворт.
«Божественная богиня», «Николь, ты очень стильная», «Фантастическая Николь», «Да это Рита Хэйворт! Как много сегодня винтажного в Голливуде», — писали поклонники.
Некоторые отметили, что после расставания с мужем Китом Урбаном Кидман стала еще красивее и привлекательнее.
Напомним, в сентябре 2025 года Николь Кидман подала на развод с музыкантом после 19 лет брака. Инсайдеры сообщают, что актриса хотела спасти брак, но ее супруг настоял на расставании. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная, которая играет с ним в его группе.
Ранее Николь Кидман рассказала о жизненных уроках на фоне развода.