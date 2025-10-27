Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман в роскошном наряде сравнили с Ритой Хейворт

Актриса приняла участие в модном шоу

Николь Кидман стала участницей модного шоу Vogue World. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в киностудии Paramount. Темой показа стали яркие образы Голливуда.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

58-летняя актриса открыла шоу, появившись перед гостями в роскошном наряде. Она надела черное бархатное макси-платье с открытыми плечами, разрезом до бедра и драпировками, а также черные туфли-лодочки на каблуках.

Стилисты завили волосы звезды фильма «Плохая девочка» в локоны и уложили их в стиле «голливудской волны». Визажисты сделали ей яркий макияж с красными губами и черными стрелками на глазах.

В личном блоге Кидман поделилась кадрами, которые были сделаны во время подготовки к шоу. Она поблагодарила всю команду, которая участвовала в создании показа. В таком наряде актрису сравнили со звездой «старого Голливуда» Ритой Хэйворт.

«Божественная богиня», «Николь, ты очень стильная», «Фантастическая Николь», «Да это Рита Хэйворт! Как много сегодня винтажного в Голливуде», — писали поклонники.

Рита Хейворт
Рита ХейвортИсточник: Legion-Media.ru

Некоторые отметили, что после расставания с мужем Китом Урбаном Кидман стала еще красивее и привлекательнее.

Напомним, в сентябре 2025 года Николь Кидман подала на развод с музыкантом после 19 лет брака. Инсайдеры сообщают, что актриса хотела спасти брак, но ее супруг настоял на расставании. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная, которая играет с ним в его группе.

Ранее Николь Кидман рассказала о жизненных уроках на фоне развода. 


 