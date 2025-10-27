Напомним, в сентябре 2025 года Николь Кидман подала на развод с музыкантом после 19 лет брака. Инсайдеры сообщают, что актриса хотела спасти брак, но ее супруг настоял на расставании. По слухам, у музыканта уже есть новая возлюбленная, которая играет с ним в его группе.