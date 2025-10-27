Южнокорейские романтические драмы давно доказали: ничто так не согревает душу, как попытка найти потерянное счастье. Новая дорама обещает соединить красивую меланхолию, тайну и чувственную химию между героями. Зрители увидят, как одна ложь может разрушить доверие и превратить лето — самое легкое время года — в сезон боли. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Последнее лето» и кто занят в проекте.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Последнее лето»
Дата премьеры уже назначена: сериал стартует 1 ноября 2025 года. Выпуск эпизодов будет проходить в вечернее время по субботам и воскресеньям. Последняя серия выйдет 7 декабря 2025 года.
О чем будет 1-й сезон сериала «Последнее лето»
Сюжет вращается вокруг братьев-близнецов, Пэк До-ха и Пэк До-ёна, которых развод родителей разделил: один вырос в США, другой остался в Корее. Каждый год летом До-ха прилетает к отцу и брату на три недели. Рядом с ними живет Сон Ха-гён — дочь друга семьи. С годами чувства Ха-гён к До-ха становятся глубже, хотя парень этого не осознает. Проходит время, До-ха вырастает, становится архитектором, Ха-гён работает в градостроительной сфере, и их жизни снова пересекаются. Однако между ними лежит трагическое событие прошлого — тайна, которая изменила все. В этой дораме лето выступает не просто временем года — оно становится символом воспоминаний, ошибок, шансов и нового начала.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Последнее лето»
Главная интрига сериала держится не только на драматичной истории первой любви и тайне прошлого, но и на актерах, которые ее раскрывают. В центре кастинга — молодые звезды, уже знакомые поклонникам корейских сериалов по громким работам.
Ли Джэ-ук. Один из самых заметных актеров молодого поколения. Зрители полюбили его за роли в проектах «Алхимия душ», «Игра смерти», «Я приду, если будет хорошая погода» и «Дорогой Хон-нан». В этой дораме он берет на себя двойную задачу: играет сразу двух братьев-близнецов с разными характерами и судьбами — Пэк До-ху и Пэк До-ёна. Эта роль может стать одной из самых эмоциональных и сложных в его карьере, потому что ему предстоит передать тончайшие внутренние конфликты — в одном теле два мира, два сердца и две правды.
Чхве Сон-ын. Яркая актриса, известная по проектам «Звук волшебства» и «Меня зовут Ро Ги-ван». У нее очень живое, честное присутствие в кадре: зрители легко ощущают ее переживания, будто это их собственные. В «Последнем лете» она воплощает героиню, чья подростковая любовь превратилась в многолетнюю боль — Сон Ха-гён. Чхве Сон-ын умеет играть так, что маленькая эмоция разрастается до вселенского масштаба — именно то, что нужно для такой истории.
Ким Гон-у. Молодой актер, набирающий популярность благодаря ролям в проектах романтического и молодежного жанра («Поймать призрака», «Вживую»). Его герой Со Су-хёк здесь вносит дополнительное напряжение: чувствительный соперник в любви способен изменить все. Зрители любят Ким Гон-у за харизму, мягкую улыбку и умение сыграть того самого «идеального друга, который может стать кем-то большим».
Квон А-рым. Талантливая актриса и модель, которую зрители заметили благодаря естественности и обаянию («Голосование по поводу смертной казни», «Мой парень — купидон»). В дораме она играет подругу Пэк До-ха из США Юн Со-хи, чье появление становится испытанием для главной пары. Квон А-рым отлично справляется с ролями, где нужна уверенность и внутренний огонь, а именно это и требуется ее героине.