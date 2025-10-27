Ли Джэ-ук. Один из самых заметных актеров молодого поколения. Зрители полюбили его за роли в проектах «Алхимия душ», «Игра смерти», «Я приду, если будет хорошая погода» и «Дорогой Хон-нан». В этой дораме он берет на себя двойную задачу: играет сразу двух братьев-близнецов с разными характерами и судьбами — Пэк До-ху и Пэк До-ёна. Эта роль может стать одной из самых эмоциональных и сложных в его карьере, потому что ему предстоит передать тончайшие внутренние конфликты — в одном теле два мира, два сердца и две правды.

Чхве Сон-ын. Яркая актриса, известная по проектам «Звук волшебства» и «Меня зовут Ро Ги-ван». У нее очень живое, честное присутствие в кадре: зрители легко ощущают ее переживания, будто это их собственные. В «Последнем лете» она воплощает героиню, чья подростковая любовь превратилась в многолетнюю боль — Сон Ха-гён. Чхве Сон-ын умеет играть так, что маленькая эмоция разрастается до вселенского масштаба — именно то, что нужно для такой истории.

Ким Гон-у. Молодой актер, набирающий популярность благодаря ролям в проектах романтического и молодежного жанра («Поймать призрака», «Вживую»). Его герой Со Су-хёк здесь вносит дополнительное напряжение: чувствительный соперник в любви способен изменить все. Зрители любят Ким Гон-у за харизму, мягкую улыбку и умение сыграть того самого «идеального друга, который может стать кем-то большим».