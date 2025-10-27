Ричмонд
Внешность Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло»

Папарацци сняли 61-летнего артиста на прогулке в Нью-Йорке

Внешность канадского актера Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци сняли 61-летнего артиста на прогулке в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в коричневом пиджаке, синей толстовке на молнии и черных джинсах. Также звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик» надел потертые коричневые ботинки и красную бейсболку, в тон которой повязал шарф и взял с собой шоппер. При этом он продемонстрировал отросшие седые волосы и бороду с усами.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит старым и растрепанным», «Помните, несколько лет назад были популярны мемы, что Киану бессмертен и не стареет? Поразительно, как время вдруг его настигло», «Выглядит как бездомный», «Худшая борода», «Интересно, как он выглядит без растительности на лице», — заявили юзеры.

Ранее Киану Ривз рассказал, как в молодости чуть не взял себе странный псевдоним.