Внешность Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло»

Внешность канадского актера Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло». Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Папарацци сняли 61-летнего артиста на прогулке в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в коричневом пиджаке, синей толстовке на молнии и черных джинсах. Также звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик» надел потертые коричневые ботинки и красную бейсболку, в тон которой повязал шарф и взял с собой шоппер. При этом он продемонстрировал отросшие седые волосы и бороду с усами.
Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит старым и растрепанным», «Помните, несколько лет назад были популярны мемы, что Киану бессмертен и не стареет? Поразительно, как время вдруг его настигло», «Выглядит как бездомный», «Худшая борода», «Интересно, как он выглядит без растительности на лице», — заявили юзеры.
