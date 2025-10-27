Хабенский: спектакль о Табакове покажет путь легендарного артиста

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский в ходе празднования 127-летия театра поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Олеге Табакове. По словам Хабенского, Табаков был личностью многогранной и обладал удивительной способностью быть разным в лучшем смысле этого слова, передает Пятый канал.
Хабенский отметил, что все нынешние артисты театра, которым посчастливилось общаться с Олегом Павловичем, имеют представление о его многогранности. Именно поэтому, как считает художественный руководитель, каждый выходящий на сцену в определенном смысле становится продолжателем его традиций. Он также добавил, что вжиться в образ мастера удалось даже актрисам труппы.
В рамках юбилейного вечера коллектив представил документальный спектакль «Олег Табаков. В поисках радости», посвященный легендарному художественному руководителю. Хабенский пояснил, что творческий путь Табакова показан в постановке, начиная с детских лет и вплоть до прихода в Художественный театр. Основой для спектакля послужило одно из интервью самого актера, при создании были сознательно сохранены все живые и неотшлифованные моменты, чтобы представить зрителю подлинного Табакова.
Исполнение роли основателя театра Хабенский охарактеризовал как «работу на вырост». Он объяснил, что если текст к премьере можно просто выучить, то настоящее проникновение в столь глубокий образ приходит к артисту лишь после десяти-двадцати сыгранных спектаклей.