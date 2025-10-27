Хабенский: спектакль о Табакове покажет путь легендарного артиста

В рамках юбилейного вечера коллектив представил документальный спектакль «Олег Табаков. В поисках радости», посвященный легендарному художественному руководителю. Хабенский пояснил, что творческий путь Табакова показан в постановке, начиная с детских лет и вплоть до прихода в Художественный театр. Основой для спектакля послужило одно из интервью самого актера, при создании были сознательно сохранены все живые и неотшлифованные моменты, чтобы представить зрителю подлинного Табакова.