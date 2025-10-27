Кира Найтли объяснила, почему запретила дочерям пользоваться соцсетями

Знаменитость в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство — самая сложная работа, которую часто недооценивают.