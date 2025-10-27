Актриса Кира Найтли объяснила, почему запретила дочерям пользоваться соцсетями. Об этом сообщает Just Jared.
«В нашем доме запрещены социальные сети. Пользоваться устройствами нельзя, если мы не видим, что именно девочки смотрят. Меня это очень пугает, потому что это неконтролируемые пространства», — высказалась звезда.
Актриса также отметила, что школа, где учатся ее дети, поддерживает такой подход в воспитании.
Знаменитость в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство — самая сложная работа, которую часто недооценивают.
