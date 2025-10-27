Дакота Джонсон рассказала о сложностях жизни со знаменитыми родителями

«Когда я была маленькой, это порой было по-настоящему страшно. Люди могли агрессивно себя вести и физически пытаться добраться до моей мамы, даже когда мы просто шли в супермаркет. Я выросла на съемочных площадках, всегда была среди людей, которые делали кино. Я родилась в Техасе, потому что отец тогда снимался там. Так что я всегда знала, что наша жизнь отличается от жизни моих одноклассников, чьи родители ходили в офис», — рассказала Джонсон.