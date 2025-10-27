Ричмонд
Дакота Джонсон рассказала о сложностях жизни со знаменитыми родителями

Актриса призналась, что порой ей было по-настоящему страшно из-за фанатов популярных родителей
Дакота Джонсон и Мелани Гриффит
Дакота Джонсон и Мелани ГриффитИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда «50 оттенков серого», актриса Дакота Джонсон, рассказала о жизни со знаменитыми родителями — актрисой Мелани Гриффит и музыкантом Доном Джонсоном. Об этом сообщает People.

Отчимом у актрисы был Антонио Бандерас, с которым ее мать состояла в браке с 1996 по 2015 год.

«Когда я была маленькой, это порой было по-настоящему страшно. Люди могли агрессивно себя вести и физически пытаться добраться до моей мамы, даже когда мы просто шли в супермаркет. Я выросла на съемочных площадках, всегда была среди людей, которые делали кино. Я родилась в Техасе, потому что отец тогда снимался там. Так что я всегда знала, что наша жизнь отличается от жизни моих одноклассников, чьи родители ходили в офис», — рассказала Джонсон.

Ранее Дакота Джонсон заявила, что не одобряет мужчин в шлепанцах.