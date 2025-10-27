Эмили Ратаковски опубликовала фото в полупрозрачной футболке

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в полупрозрачной футболке. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда предстала перед камерой в белой футболке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала в трусах и тапках. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Актриса держала в руках бутылку и бокал.
В конце сентября знаменитость снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.
