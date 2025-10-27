Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмили Ратаковски опубликовала фото в полупрозрачной футболке

Модель снялась в откровенном образе
Эмили Ратаковски опубликовала фото в полупрозрачной футболке без лифчика
Эмили Ратаковски опубликовала фото в полупрозрачной футболке без лифчикаИсточник: www_gazeta_ru

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в полупрозрачной футболке. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезда предстала перед камерой в белой футболке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала в трусах и тапках. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Актриса держала в руках бутылку и бокал.

В конце сентября знаменитость снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.

Ранее Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте.