Меган Фокс показала фигуру в платье с полупрозрачной юбкой после родов

39-летняя знаменитость была замечена 25 октября в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в телесном платье с корсетом и полупрозрачной юбкой с разрезом, которое было украшено красными бусинами и нитями. Артистка добавила к образу чокер, кольцо с бриллиантом и прозрачные босоножки на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.