Меган Фокс показала фигуру в платье с полупрозрачной юбкой после родов

Голливудская актриса Меган Фокс продемонстрировала фигуру после родов в платье с полупрозрачной юбкой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
39-летняя знаменитость была замечена 25 октября в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в телесном платье с корсетом и полупрозрачной юбкой с разрезом, которое было украшено красными бусинами и нитями. Артистка добавила к образу чокер, кольцо с бриллиантом и прозрачные босоножки на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.
28 марта появилась информация, что Меган Фокс родила дочь. Об этом артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Актриса не стала раскрывать имя девочки, она также не показала ее лицо.
Ранее Меган Фокс и Machine Gun Kelly помирились через полгодa после рождения ребенка.