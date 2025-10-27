Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Эйфории» Сидни Суини кардинально сменила имидж

Актриса появилась на публике с короткой стрижкой

Звезда «Эйфории» Сидни Суини кардинально сменила имидж. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

Знаменитость посетила показе фильма «Кристи», в котором сыграла бывшую профессиональную боксершу Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе на кинофестивале AFI. Актриса продемонстрировала на премьере новую короткую стрижку. Звезда «Эйфории» позировала перед камерами в нежно-розовом кружевном платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом. Ей сделали макияж с темно-розовыми тенями, тушью и блеском для губ.

Ранее звезда «Эйфории» отметила 28-летие в образе Бритни Спирс.