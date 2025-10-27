Звезда «Эйфории» Сидни Суини кардинально сменила имидж

Знаменитость посетила показе фильма «Кристи», в котором сыграла бывшую профессиональную боксершу Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе на кинофестивале AFI. Актриса продемонстрировала на премьере новую короткую стрижку. Звезда «Эйфории» позировала перед камерами в нежно-розовом кружевном платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом. Ей сделали макияж с темно-розовыми тенями, тушью и блеском для губ.