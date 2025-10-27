Ричмонд
Александра Бортич показала фигуру в бикини

Актриса позировала на фоне моря

Актриса Александра Бортич продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Александра Бортич / фото: соцсети
Александра Бортич / фото: соцсети

Знаменитость предстала перед камерой в бело-голубом бикини с цветочным принтом. Актриса также надела солнцезащитные очки. Артистка позировала с мокрыми распущенными волосами на фоне моря.

В конце сентября 31-летняя звезда «Холопа» опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала без одежды, прикрывшись одеялом. Актриса с распущенными волосами и без макияжа сидела на кровати. Перед ней стояла собака.

Ранее Александра Бортич показала, как меняется за съемочный день.