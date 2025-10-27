Ричмонд
«Наворовали от души»: Прилучный с женой и сыном набрали фруктов на улице в Турции

Зепюр Брутян поделилась историей необычной семейной прогулки на отдыхе в Стамбуле
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась кадрами их необычной семейной прогулки по Стамбулу, передает Life.ru. На видео пара вместе с сыном Микаэлем занимается сбором фруктов с уличных деревьев — апельсинов и гранатов.

«Да, ребят, наворовали от души», — отметил артист.

Как пояснила знаменитость, их фруктовый рейд завершился довольно быстро — проезжавшие мимо автомобили начали сигналить и светить фарами. Несмотря на это, семье удалось собрать небольшой урожай и остаться довольной совместным времяпрепровождением.

Ранее жена Прилучного показала романтичные кадры с мужем из Турции.