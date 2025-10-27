Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вера Сотникова отдала миллион рублей за исправление ошибок косметолога

Актриса пожаловалась на недобросовестного врача
Вера Сотникова
Вера Сотникова

Актриса и телеведущая Вера Сотникова заявила, что стала жертвой недобросовестного косметолога. Об этом она рассказала в эфире «Ты не поверишь!», обвинив врача-косметолога Зухру Амин в некачественно проведенном нитевом лифтинге, передает Life.ru.

По словам знаменитости, после процедуры нити сместились к подбородку и образовали комок-гематому. Чтобы исправить последствия, она обратилась в клинику Санкт-Петербурга и потратила около 1 млн рублей на коррекцию, дорогу и проживание.

Зухра Амин в ответ заявила, что процедура проводилась по бартеру: артистка должна была оставить положительный отзыв, оплатив лишь расходные материалы (около 78 тыс. рублей), тогда как полная стоимость процедуры — порядка 500 тыс. рублей. По словам врача, Сотниковой нужен был быстрый результат для съемок «Битвы экстрасенсов», и использованная техника изначально давала краткосрочный «эффект Золушки».

Вера Сотникова
Вера СотниковаИсточник: Legion-Media.ru

«Какие нити, какая реабилитация, вы курс доллара видели? Доллар рухнул, я не знаю, как дальше быть. У меня идет стройка, я одна, никто мне не помогает», — вспоминала косметолог слова знаменитости.

Врач заявила, что, выслушав жалобы телеведущей, она перевела ей 600 тысяч рублей. При этом косметолог добавила, что еще никто не вел себя с ней так отвратительно.

«Сначала она сказала, что это я купила ее молчание, потом она сказала, что я ей эти деньги навязала и вообще виновата теперь в ее крупных расходах, что если бы не я со своей медвежьей услугой, она бы стройку заморозила», — поделилась Амин.