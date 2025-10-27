Ричмонд
Путин рассказал о поддержке Евразийской киноакадемии лидерами других стран

Путин: главы других стран поддержали идею создания Евразийской киноакадемии
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что главы других государств поддержали идею создать Евразийскую киноакадемию. Его заявление показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства назвал замечательной инициативу народного артиста России Никиты Михалкова о создании Евразийской киноакадемии. Он добавил, что идеи режиссера выходят далеко за рамки национальной границы.

«Должен сказать, что все мои коллеги, все главы государств, правительств, которым я сообщил об этом, они все поддержали. Причем сразу», — отметил президент.

Помимо Евразийской Академии, Михалков является инициатором и вдохновителем создания премии «Бриллиантовая бабочка». Первое награждение пройдет 27 ноября в Москве. Фильм — лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, в каждой следующей номинации победители получат по $250 тысяч.

Ранее Владимир Путин рассказал о влиянии Никиты Михалкова на россиян.