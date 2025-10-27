Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист

«Египту нужна русская (телевизионная) драма, особенно та, что основана на русских романах, которые стали мировой классикой и которые хорошо знают египтяне. Она будет очень прибыльной на египетском рынке», — сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре «Россия».