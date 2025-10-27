Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист

Дауд: российская кинопродукция может завоевать популярность на египетском рынке
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская кинопродукция, телесериалы в частности, обладают значительным потенциалом для завоевания египетской аудитории и могут стать высокоприбыльным активом на медиарынке страны, такое мнение высказал РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.

«Египту нужна русская (телевизионная) драма, особенно та, что основана на русских романах, которые стали мировой классикой и которые хорошо знают египтяне. Она будет очень прибыльной на египетском рынке», — сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре «Россия».

По мнению собеседника агентства, существующая практика закупки Россией турецкого телевизионного контента является неоправданной, учитывая богатый опыт и высокое качество египетской телевизионной драмы. Он также отметил готовность египетского рынка к импорту российского контента.