В ГИТИС назвали причину смерти актера Назарова

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Геннадий Назаров умер в больнице из-за тяжелой болезни почек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИС.
Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» 26 октября сообщил о том, что Назаров умер в возрасте 58 лет.
«Геннадий Назаров умер в больнице, он тяжело болел. Болезнь была связана с почками», — сказала собеседница агентства.
О Назарове
Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной («Ночь перед Рождеством», «Пять вечеров»), выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», преподавал в Российском институте театрального искусства.
В «Мастерской Петра Фоменко» сообщали, что Назаров почти 20 лет был педагогом «Мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова» в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко», — их ученики.