В ГИТИС назвали причину смерти актера Назарова

В «Мастерской Петра Фоменко» сообщали, что Назаров почти 20 лет был педагогом «Мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова» в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко», — их ученики.