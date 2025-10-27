Ричмонд
В ГИТИС назвали причину смерти актера Назарова

У Геннадия Назарова была тяжелая болезнь почек
Геннадий Назаров
Геннадий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Геннадий Назаров умер в больнице из-за тяжелой болезни почек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» 26 октября сообщил о том, что Назаров умер в возрасте 58 лет.

«Геннадий Назаров умер в больнице, он тяжело болел. Болезнь была связана с почками», — сказала собеседница агентства.

О Назарове

Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной («Ночь перед Рождеством», «Пять вечеров»), выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», преподавал в Российском институте театрального искусства.

В «Мастерской Петра Фоменко» сообщали, что Назаров почти 20 лет был педагогом «Мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова» в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко», — их ученики.