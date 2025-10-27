Режиссер Лебедев: «Бриллиантовая бабочка» может вернуть кино к зрителю

«Назначение кинопремии — награждать профессионалов за наиболее заметные достижения в области киноискусства. Хорошо бы помнить, что такие достижения — не только фильмы Тарковского или Бунюэля, но и произведения Чаплина, Хичкока или Спилберга. Мы мало знаем азиатский кинематограф, в котором столько интересного, а азиатские зрители — наши фильмы. Надеюсь, что “Бриллиантовая бабочка” выправит эту ситуацию», — сказал Лебедев.