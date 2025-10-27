Режиссер Лебедев: «Бриллиантовая бабочка» может вернуть кино к зрителю

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Кинопремия «Бриллиантовая бабочка» призвана вернуть киносмотрам свое подлинное предназначение — представлять кинопроцесс во всем его многообразии. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС президент Гильдии кинорежиссеров России, лауреат двух Государственных премий РФ, режиссер Николай Лебедев.
«Мне кажется, нынешние кинофестивали отчасти утратили свое предназначение — представлять кинопроцесс во всем его многообразии. Слишком много маргинального, лабораторного кино или политики. Мало того, что соединяет с широкой зрительской аудиторией. Кинопремии, в частности “Бриллиантовая бабочка”, способны восполнить этот пробел», — отметил режиссер.
Он выразил надежду, что новая премия будет отмечать не только артхаусные, но и более массовые проекты.
«Назначение кинопремии — награждать профессионалов за наиболее заметные достижения в области киноискусства. Хорошо бы помнить, что такие достижения — не только фильмы Тарковского или Бунюэля, но и произведения Чаплина, Хичкока или Спилберга. Мы мало знаем азиатский кинематограф, в котором столько интересного, а азиатские зрители — наши фильмы. Надеюсь, что “Бриллиантовая бабочка” выправит эту ситуацию», — сказал Лебедев.
Он добавил, что верит в объединяющую миссию новой инициативы.
«Если “Бриллиантовая бабочка” взмахом крыльев объединит не только кинематографистов разных стран, но и огромную зрительскую аудиторию, то, убежден, у нее великое будущее», — заключил режиссер.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.