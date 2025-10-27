СМИ: Актриса Анна Уколова устроила скандал в аэропорту Шереметьево

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова устроила скандал и получила травму в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, знаменитость заметили в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту. Артистка возвращалась в Москву из Калининграда. Очевидцы заявляют, что актриса скандалила, материлась и не могла самостоятельно стоять на ногах. Знаменитость упала и рассекла руку, когда направлялась к такси. Ей помогли встать две девушки. Они отправили ее к врачам.
Как отмечает Mash, звезда, несмотря на травму, планирует выступить в ДК имени Зуева 29 октября.
Ранее Анна Уколова опровергла развод с мужем.