СМИ: Актриса Анна Уколова устроила скандал в аэропорту Шереметьево

Mash: актриса Уколова в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в аэропорту
Анна Уколова
Анна Уколова

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова устроила скандал и получила травму в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, знаменитость заметили в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту. Артистка возвращалась в Москву из Калининграда. Очевидцы заявляют, что актриса скандалила, материлась и не могла самостоятельно стоять на ногах. Знаменитость упала и рассекла руку, когда направлялась к такси. Ей помогли встать две девушки. Они отправили ее к врачам.

Как отмечает Mash, звезда, несмотря на травму, планирует выступить в ДК имени Зуева 29 октября.

Ранее Анна Уколова опровергла развод с мужем.