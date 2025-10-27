Путин рассказал о влиянии Никиты Михалкова на россиян

Режиссер Никита Михалков оказывает позитивное влияние на миллионы россиян разных поколений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Глава государства, выступая на юбилее режиссера, отметил, что Михалкова «любят миллионы людей», включая актеров, постановщиков и продюсеров.
«И что очень важно, как-то вам удается в силу вашего таланта безграничного оказывать такое позитивное влияние на миллионы людей, причем разных поколений, разных возрастных групп», — продолжил российский лидер.
Он отметил, что артист всегда находится на острие того, что происходит в РФ и в мире.
«И что самое главное, вы всегда на острие того, что происходит в душах и сердцах людей», — сказал Путин.
Политик добавил, что в этом, по его мнению, проявляется талант режиссер.
Ранее Владимир Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым.