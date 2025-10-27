Актер театра и кино Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет

Актер Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».
«Кто-то знает его как актера, ярко заявившего о себе в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского “Какая чудная игра”, и активно снимавшегося до начала 2000-х у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Владимир Хотиненко, Дмитрий Астрахан», — говорится в публикации театра.
В 1988 году Назаров окончил Московское театральное художественно-техническое училище. На сцене он работал в Театре на Малой Бронной под руководством Сергея Женовача («Ночь перед Рождеством», «Пять вечеров»), а также в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».
Более 20 лет Назаров преподавал в ГИТИСе в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой он открыл собственную актерскую мастерскую. Многие выпускники, ныне работающие в «Мастерской Фоменко», были их учениками.
«Светлая память и самые искренние соболезнования друзьям, родным и близким», — добавили в театре.
Супруга актера Наталья Назарова умерла в апреле этого года в возрасте 55 лет.