Фильм «Горыныч» возглавил российский кинопрокат

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Приключенческий фильм «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 345,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 октября.