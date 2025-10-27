Ричмонд
Фильм «Горыныч» возглавил российский кинопрокат

Такие результаты зафиксировали по итогам выходных

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Приключенческий фильм «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 345,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 октября.

Фильм рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Он должен пройти много приключений, и в этом ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Картина вышла в прокат 23 октября, роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.

Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»
Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»

Мюзикл «Алиса в Стране чудес» занял второе место, собрав 341,5 млн рублей. Фильм вышел в прокат в России 23 октября 2025 года. В нем рассказывается о девушке, которая попадает в Страну чудес. Алисе придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти выход из Зазеркалья и предотвратить катастрофу, которая грозит Стране чудес. Главные роли исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.

Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Российский военный фильм «Август» собрал 107,6 млн рублей и занял третье место. Фильм рассказывает о работе контрразведки «Смерш». В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов и Даниил Воробьев.