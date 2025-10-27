Умер актер из фильма «Смерть в Венеции» Бьерн Андресен

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
Андресен стал знаменитым после съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции», а позже он стал героем документального фильма «Самый красивый мальчик в мире».
Андресен родился в 1955 году и впервые снялся в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. В 1971 году Лукино Висконти дал ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», где он сыграл мальчика Тадзио. После премьеры Андресен стал всемирно знаменитым, он получил огромное внимание благодаря роли и своей внешности. Именно Висконти назвал молодого актера «самым красивым мальчиком ХХ столетия».
О смерти Андресен изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрем. Съемочная группа следила за жизнью Андресена несколько лет. Он рассказывал, например, что, получив известность, впал в депрессию и пристрастился к алкоголю.
В 1980-х Андрсен учился в театральной школе в Стокгольме. Он также был клавишником в танцевальном ансамбле, снимался в фильмах и сериалах, включая «Агнес Сесилия — странная история», «Лазермен» и «Джентльмены и гангстеры».