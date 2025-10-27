Умер актер из фильма «Смерть в Венеции» Бьерн Андресен

Андресен родился в 1955 году и впервые снялся в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. В 1971 году Лукино Висконти дал ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», где он сыграл мальчика Тадзио. После премьеры Андресен стал всемирно знаменитым, он получил огромное внимание благодаря роли и своей внешности. Именно Висконти назвал молодого актера «самым красивым мальчиком ХХ столетия».