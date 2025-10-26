Ричмонд
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым

Президент РФ заявил, что любит фильм «Я шагаю по Москве»
«Я шагаю по Москве»
«Я шагаю по Москве»Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин признался, что любит фильм «Я шагаю по Москве». Его слова передает ТАСС.

Путин заявил об этом, когда журналист ВГТРК Павел Зарубин признался в любви к фильму. Зарубин также отметил, что картина получила любовь зрителей не только лично у него, но и всей России. Тогда президент признался, что тоже не равнодушен к ленте.

В фильме «Я шагаю по Москве» сыграл народный артист России Никита Михалков.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

Ранее Путин рассказал о курьезном случае с Михалковым.