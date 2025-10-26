Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

Vogue: Актриса чувствует себя прекрасно в откровенных нарядах
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. Соответствующее интервью публикует немецкая версия журнала Vogue.

По словам знаменитости, ее совершенно не волнует, что какой-нибудь откровенный наряд может показаться общественности слишком сексуальным. «Мне, в общем-то, все равно. Мне доводилось носить самые красивые платья, и я чувствую себя в них прекрасно, поэтому я их и ношу», — отметила она.

В то же время звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» признает, что некоторые откровенные образы могут ей не подходить. «Все зависит от фасона, отделки, цвета и всего остального. Поэтому, если я найду красивое платье, в котором мне комфортно, конечно, я хочу его надеть! И носить сексуальное платье — это здорово», — подчеркнула собеседница издания.

Накануне Дакота Джонсон рассказала, какие мужчины ей не нравятся.