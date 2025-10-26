Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Лэсси» Джун Локхарт умерла в возрасте 100 лет

У американской актрисы есть две звезды на Аллее славы в Голливуде — за вклад в кинематограф и телевидение
Джун Локхарт
Джун ЛокхартИсточник: Legion-Media.ru

Американская киноактриса Джун Локхарт ушла из жизни в возрасте 100 лет, сообщил журнал People.

Ее не стало 23 октября. Артистка умерла в Санта-Монике (округ Лос-Анджелес, американский штат Калифорния). Рядом с ней находились ее дочь и внучка.

Джун Локхарт появилась на свет в Нью-Йорке, в актерской семье. Ее дебют в кино состоялся в 1938 году. Локхарт снялась вместе с родителями в фильме «Рождественская история».

Джун Локхарт
Джун ЛокхартИсточник: Legion-Media.ru

Известность актрисе принесла роль Рут Мартин в сериале «Лэсси». В нем артистка снималась с 1958 по 1964 год. Кроме того, на счету Локхарт роли в таких сериалах, как «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Анатомия страсти», «Затерянные в космосе» и «Частный детектив Магнум».

Актриса также получила две звезды на Аллее славы в Голливуде — за вклад в кинематограф и телевидение.