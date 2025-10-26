Меган Фокс и Machine Gun Kelly воссоединились спустя несколько месяцев после рождения дочери

После многочисленных слухов о расставании Меган Фокс и Machine Gun Kelly инсайдеры утверждают, что пара вновь сблизилась и, возможно, возобновила свои романтические отношения. Однако знаменитости предпочитают не спешить с официальными заявлениями и не афишируют свои чувства на публике.
Одним из ключевых факторов, способствующих сближению, стали родительские обязанности. «Он почти каждую ночь проводит у нее дома с ребенком. Они ведут себя как пара, но ничего не подтверждают», — сказал источник.
Machine Gun Kelly активно участвует в жизни дочери. «Меган очень рада, что он заботится и о ней, и о ребенке. Хотя у них по-прежнему разные дома, они много времени проводят вместе всей семьей. Они ставят ребенка на первое место, и это во многом их сблизило. У них сейчас всё отлично», — добавил инсайдер.
Ранее Меган Фокс пришла в ярость из-за Machine Gun Kelly на прогулке с дочерью.