Анна Пересильд рассказала, за что платит зарплату своему дедушке

Режиссер и ведущий шоу Федор Бондарчук поинтересовался у Анны Пересильд, какие у нее отношения с бабушкой и дедушкой. 16-летняя актриса заявила, что общается с родственниками, и назвала их «потрясающими». Артистка рассказала, что ее дедушка возит ее на съемки и мероприятия.