Анна Пересильд рассказала, за что платит зарплату своему дедушке

Дочь Юлии Пересильд, актриса Анна Пересильд, в выпуске программы «Кино в деталях» рассказала, за что платит зарплату своему дедушке Сергею Вяльцеву. Об этом сообщает издание Spletnik.
Режиссер и ведущий шоу Федор Бондарчук поинтересовался у Анны Пересильд, какие у нее отношения с бабушкой и дедушкой. 16-летняя актриса заявила, что общается с родственниками, и назвала их «потрясающими». Артистка рассказала, что ее дедушка возит ее на съемки и мероприятия.
«Дедушка работает у меня водителем. Это была его инициатива. В какой-то момент я поняла, что мне нужен водитель, и он сказал: “Я хочу быть твоим водителем”. Я согласилась: “Ну давай!”», — поделилась Пересильд.
Бондарчук спросил, платит ли актриса зарплату своему дедушке. Артистка сказала, что выплачивает ему деньги из своих гонораров. При этом она подчеркнула, что дедушка не хочет, чтобы ему платили.
Анна Пересильд получила известность после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая признавалась журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни.
Накануне актриса презентовала фильм «Алиса в Стране Чудес».