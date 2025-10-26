Звезда «Игры престолов» встречается с бывшим женихом Дакоты Джонсон

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер начала встречаться с экс-женихом актрисы Дакоты Джонсон, певцом Крисом Мартином. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инсайдер из окружения звезд рассказал, что в конце сентября Софи Тернер окончательно рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном после двух лет отношений. По словам источника, спустя неделю после разрыва 29-летняя актриса отправилась на свидание с 48-летним фронтменом Coldplay Крисом Мартином. При этом представитель артистки отказался от комментариев. Ни Тернер, ни Мартин также не подтвердили информацию.
В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.
Позже Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса, заявив, что он удерживал паспорта их детей и не позволял им вернуться в Англию. Однако в январе 2024-го журналисты сообщили, что актриса отозвала иск. В сентябре того же года стало известно, что звезды завершили развод.
Ранее стало известно, что Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале «Расхитительница гробниц».