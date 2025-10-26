Стало известно, когда пройдет прощание с Алексеем Золотницким

Золотницкий умер 25 октября в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В 2011 году актер перенес микроинсульт, после чего некоторое время продолжал выходить на сцену. Однако после еще одного инсульта в 2017-м у него нарушились речь и координация.