Стало известно, когда пройдет прощание с Алексеем Золотницким

Прощание с артистом пройдет 28 октября
Алексей Золотницкий, фото: tabakov.ru
Алексей Золотницкий, фото: tabakov.ru

Прощание с заслуженным артистом России, актером театра и кино Алексеем Золотницким состоится во вторник, 28 октября. Об этом рассказали ТАСС в семье актера.

«Прощание будет во вторник», — уточнил собеседник агентства.

Золотницкий умер 25 октября в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В 2011 году актер перенес микроинсульт, после чего некоторое время продолжал выходить на сцену. Однако после еще одного инсульта в 2017-м у него нарушились речь и координация.

В течение карьеры артист сотрудничал с Театром имени Маяковского, Театром имени Моссовета и Театром-студии киноактера, где он играл Александра Чацкого в спектакле «Горе от ума», а также в постановках «Комедия ошибок» и «Заступница». Кроме того, с 1989 года Золотницкий работал в труппе Театра Табакова.

В рамках дубляжа его голосом говорили голливудские актеры Роберт Редфорд, Роберт де Ниро, Ален Делон, Энтони Хопкинс. Наконец, как киноактер Золотницкий наиболее известен в образе дворецкого Роджерса в «Десяти негритятах».