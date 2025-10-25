В Театре Табакова назвали Золотницкого артистом редкого дарования

В театре напомнили, что Золотницкий начал свой творческий путь в раннем возрасте на сцене Театра имени К. С. Станиславского. Он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился вместе с Олегом Далем, Михаилом Кононовым и Вячеславом Барышевым. «Судьба привела его на киностудию им. Горького, где он раскрыл свой уникальный талант в кинодубляже, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс», — рассказали в пресс-службе.