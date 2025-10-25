Ричмонд
Умер «русский голос» Голливуда – актер Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий был известен как выдающийся актер театра и кино, а также один из самых узнаваемых голосов российского дубляжа
Алексей Золотницкий, фото: tabakov.ru
Алексей Золотницкий, фото: tabakov.ru

Умер «русский голос» Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта де Ниро – актер Алексей Золотницкий. Об этом сообщают «Известия».

Заслуженный артист России скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Он был известен как выдающийся актер театра и кино, а также один из самых узнаваемых голосов российского дубляжа.

Актер родился 16 июля 1946 года в интеллигентной московской семье и с детства проявлял талант как актер и дубляжист. Он сыграл множество ролей в театре Олега Табакова и на других сценах, был «голосом» множества зарубежных фильмов, озвучив сотни ролей. Одной из его самых известных киноработ стала роль дворецкого Роджерса в экранизации «Десяти негритят».

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем после инсульта в 2011 и 2017 годах, Золотницкий продолжал работать в театре и кино. Его творческое наследие включает выдающиеся актерские работы, глубокое мастерство дубляжа и огромное влияние на отечественную культуру.