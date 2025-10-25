Умер «русский голос» Голливуда – актер Алексей Золотницкий

Актер родился 16 июля 1946 года в интеллигентной московской семье и с детства проявлял талант как актер и дубляжист. Он сыграл множество ролей в театре Олега Табакова и на других сценах, был «голосом» множества зарубежных фильмов, озвучив сотни ролей. Одной из его самых известных киноработ стала роль дворецкого Роджерса в экранизации «Десяти негритят».