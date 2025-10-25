23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

Известно, что Изабель работала актрисой и моделью еще в детстве, но потом окончила Университет Теннесси по специальности «предпринимательство». Спустя несколько лет она вернулась к актерской карьере и сыграла первую крупную роль в шоу, премьера которого состоялась 6 октября.