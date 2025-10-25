Ричмонд
23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

Изабель Тейт умерла через 13 дней после премьеры ее первого сериала
Изабель Тейт
Изабель Тейт

Американская актриса Изабель Тейт, сыгравшая свою первую взрослую роль в сериале «911: Нэшвилл», ушла из жизни в возрасте 23 лет. Об этом сообщил портал Hollywood Reporter.

Агент девушки Ким Маккрей подтвердил изданию информацию о смерти артистки. Тейт скончалась 19 октября после борьбы с редкой и очень тяжелой формой нервно-мышечного заболевания — болезни Шарко-Мари-Тута. Родные актрисы назвали ее «полной огня, борцом, никогда не оправдывающейся своей инвалидностью».

Известно, что Изабель работала актрисой и моделью еще в детстве, но потом окончила Университет Теннесси по специальности «предпринимательство». Спустя несколько лет она вернулась к актерской карьере и сыграла первую крупную роль в шоу, премьера которого состоялась 6 октября.