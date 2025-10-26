Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Боярская провела выходной с мужем в Царском Селе и поделилась фото

Актриса поделилась романтичными кадрами с супругом

Елизавета Боярская в личном блоге показала совместные фото с мужем Максимом Матвеевым. Пара провела выходной в компании друг друга. Они прогулялись по Царскому Селу и сделали несколько фото на память.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев, фото: соцсети
Елизавета Боярская и Максим Матвеев, фото: соцсети

На одном из кадров супруги были запечатлены на фоне Екатерининского дворца.

«Дышать, болтать, шуршать, еще молчать и смеяться с Максимом», — подписала кадры 39-летняя Боярская.

Недавно она рассказывала об отношениях с супругом. По словам звезды сериала «Опасная близость», с годами они научились понимать друг друга с полуслова.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев, фото: соцсети
Елизавета Боярская и Максим Матвеев, фото: соцсети

«Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он все понимает, идет и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом», — рассказала актриса в интервью журналу «Атмосфера».

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали мужем и женой в 2010 году. В 2012-м у них родился сын Андрей, а еще через шесть лет — сын Григорий.

Ранее Боярская в образе Цветаевой восхитила мужа. 