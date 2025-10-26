Елизавета Боярская провела выходной с мужем в Царском Селе и поделилась фото

Елизавета Боярская в личном блоге показала совместные фото с мужем Максимом Матвеевым. Пара провела выходной в компании друг друга. Они прогулялись по Царскому Селу и сделали несколько фото на память.
На одном из кадров супруги были запечатлены на фоне Екатерининского дворца.
«Дышать, болтать, шуршать, еще молчать и смеяться с Максимом», — подписала кадры 39-летняя Боярская.
Недавно она рассказывала об отношениях с супругом. По словам звезды сериала «Опасная близость», с годами они научились понимать друг друга с полуслова.
«Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он все понимает, идет и делает. Это уже даже не тотальная степень доверия, она всегда была такой, а мы стали единым организмом», — рассказала актриса в интервью журналу «Атмосфера».
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали мужем и женой в 2010 году. В 2012-м у них родился сын Андрей, а еще через шесть лет — сын Григорий.
