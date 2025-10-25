Эмма Стоун повторила культовый образ Гвинет Пэлтроу

Эмма Стоун вышла в свет в знаменитом ярко-зеленом наряде от дизайнера Донны Каран. 36-летняя актриса прошлась по улицам Нью-Йорка в винтажной блузе на одну пуговицу и макси-юбке.
Свой образ она дополнила мюли из черной кожи на каблуках и золотым кольцом с бриллиантом. Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» сделала укладку на свои короткие волосы и макияж с акцентом на глазах.
Впервые этот комплект надела Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды» в 1998 году. 53-летняя актриса признавалась, что считает этот наряд одним из своих лучших.
«Я вспомнила, что Донна создала очень зеленую коллекцию, и так получилось, что она была идеальной, в стиле девяностых, элегантной и идеально подходила для этого персонажа. Так забавно, что этот образ получил и продолжает получать такое признание», – рассказала Пэлтроу в интервью Vogue Life In Looks.
Она добавила, что на первой встрече с костюмером узнала, что в фильме будет много зеленого цвета. Актриса сначала не поверила в это. «Каждый набор, каждая ткань, каждый костюм. А я-то думала, она шутит», — вспоминала звезда.
Ранее Эмма Стоун в облегающем платье с глубоким декольте снялась на показе в Париже.