Эмма Стоун повторила культовый образ Гвинет Пэлтроу

«Я вспомнила, что Донна создала очень зеленую коллекцию, и так получилось, что она была идеальной, в стиле девяностых, элегантной и идеально подходила для этого персонажа. Так забавно, что этот образ получил и продолжает получать такое признание», – рассказала Пэлтроу в интервью Vogue Life In Looks.